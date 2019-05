David Goffin, 30e mondial et 27e tête de série, a hérité du Lituanien Ricardas Berankis (ATP 72) au 1er tour du tournoi de tennis de Roland-Garros, 2e levée du Grand Chelem, jeudi soir à l'issue du tirage au sort effectué à Paris.

Berankis a perdu au 1er tour sur la terre battue de la Porte d'Auteuil lors des cinq éditions auxquelles il a participé (2013, 2015, 2016, 2017 et 2018).

Le joueur de Vilnius, âgé lui aussi de 28 ans, mène 3-2 dans ses duels face au N.1 belge. Berankis a gagné les deux premiers : en quarts au Challenger en salle de Genève en 2011 (6-3, 6-4) et au 1er tour des qualifs du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2012 (6-4, 6-3). Goffin s'est imposé dans les deux suivants en 2015 : en 1/8es à Chennai (6-0, 4-6, 7-6 (7/1)), et au 2e tour à l'US Open (5-7, 6-4, 3-6, 6-2, 6-1). Le Lituanien a gagné le dernier en début d'année en seizièmes de finale à Doha 3-6, 6-4, 7-6 (7/4). Il s'agira d'un premier match entre eux sur terre battue.

En cas de victoire, le Liégeois de 28 ans, placé dans le 4e quart de tableau, rencontrera le vainqueur du match entre le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 83) et l'Américain Denis Kudla (ATP 79).

S'il rejoint le 3e tour (seizièmes de finale), Goffin a toutes les chances de devoir se mesurer à un certain Rafael Nadal, vainqueur à onze reprises de l'épreuve et tenant du titre. L'Espagnol, meilleur joueur de tennis de l'histoire sur terre battue, 2e tête de série cette année, est assuré de rencontrer dans ses deux premiers tours des qualifiés. Peut-être que parmi eux figurera Kimmer Coppejans (ATP 181). Celui-ci s'est qualifié jeudi en début de soirée après sa victoire au 3e tour préliminaire aux dépens du Français Manuel Guinard (ATP 420) 6-3, 4-6 et 6-1.

Elise Mertens face à la Slovène Tamara Zidansek en ouverture

Elise Mertens (WTA 20) rencontrera la N.1 slovène Tamara Zidansek (WTA 68) au premier tour des Internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Ainsi en a décidé le tirage au sort effectué jeudi soir à Paris.

La N.1 belge, 20e tête de série, si elle franchit ce premier obstacle face à une joueuse de 21 ans qu'elle ne connaît pas, sera opposée au 2e tour de ce 2e tournoi du Grand Chelem de l'année à la vainqueur du match entre la jeune invitée française de 16 ans Diane Parry (WTA 486) et la Bélarusse Vera Lapko (WTA 101). En seizièmes de finale, son adversaire théorique devrait être la Lettone Anastasija Sevastova (WTA 12/N.12). Mertens avait atteint les huitièmes de finale à la Porte d'Auteuil l'an dernier. Elle s'y était inclinée 6-2, 6-1 devant la Roumaine Simona Halep future lauréate.

Alison Van Uytvanck (WTA 55) débutera contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 72). Une victoire la placerait face à la N.1 américaine Sloane Stephens (WTA 7/N.7) ou la Japonaise Misaki Doi (WTA 110).

Troisième Belge présente dans le tableau du simple dames, Kirsten Flipkens (WTA 59), toujours à la recherche d'une victoire sur terre cette saison, a hérité de la championne olympique en titre la Portoricaine Monica Puig (WTA 61). "Flipper" en cas de victoire trouvera sur sa route la N.1 russe Daria Kasatkina (WTA 21/N.21) ou une qualifiée.