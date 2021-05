Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 15) affrontera la qualifiée australienne Storm Sanders (WTA 161) sur le court 7 lors du deuxième match. Alison Van Uytvanck (WTA 67) joue le troisième match sur le court 5 contre l'Italienne Martina Trevisan (WTA 97). Quelques matchs de haut niveau vous attendent lundi sur le Court Philippe-Chatrier. La gagnante sortante, la Polonaise Iga Swiatek (WTA 9), débute face à la Slovène Kaja Juvan (WTA 101). Ensuite, le Russe Daniil Medvedev (ATP 2) et le Kazak Alexander Bublik (ATP 37) entrent en action, suivis du grand retour de Roger Federer (ATP 8) contre le qualifié ouzbek Denis Istomin (ATP 203). Enfin, le quatrième match à Philippe-Chatrier se jouera entre l'Américaine Serena Williams (WTA 8) et la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 74).