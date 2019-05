On termine, ce mardi, les matches du premier tour des simples masculins et féminins. Mais attention : la météo n’est pas très optimiste et les rencontres pourraient être, ici ou là, interrompues par les averses.

Fabio Fognini- Andrea Seppi (à 11h)

Voilà un derby italien servi show, très chaud, sur le nouveau Court Simonne-Mathieu. Sur le papier, Fabio (ATP 12) part avec les faveurs du pronostic. Vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo, il est en forme. Mais attention : c'est un derby. Et son « pote » Andrea (ATP 71) a aussi des cordes dans sa raquette même si ses dernières prestations sur terre battue (éliminations au premier tour à Monte-Carlo, Budapest, Munich, Madrid, Rome et Genève) ne sont pas très encourageantes. Les deux hommes (65 ans à eux deux) ont de l'expérience et apprécient le jeu sur terre. Alors, que le meilleur gagne !

Kirsten Flipkens – Monica Puig (à 11h)

On le sait : la terre battue n'est pas la surface préférée de Kirsten Flipkens . Elle vient d’ailleurs d'y collectionner les éliminations au premier tour (Istanbul, Rabat, Madrid et Nuremberg). La Campinoise de 33 ans est bien plus à l'aise sur des surfaces rapides. Son duel face à la Monica Puig, sur le court n°6, ne s'annonce donc pas facile. D'autant que la Porto-Ricaine (WTA 59) est, elle, une bonne spécialiste de la brique pilée. Mais on sait d'expérience que « Flipper » a l'art de se motiver lors des grands tournois et est toujours capable de créer toutes les surprises.

Simona Halep – Alja Tomljanovic (vers 15h)

Tenante du titre chez les filles, Simona Halep (WTA 3) entre dans le tournoi face à une rivale assez dangereuse. La longiligne Australienne d’origine croate Ajla Tomljanovic (26 ans) fait, en effet, partie du Top 50 mondial et n’aura rien à perdre dans l’aventure. Forte de son expérience de la terre battue et du Central, Halep devrait logiquement éluder le danger. Mais la Roumaine fait preuve, depuis de le début de la saison, d’une certaine irrégularité et devra être vigilante sous peine de tomber d’entrée de son piédestal parisien.

Gaël Monfils – Taro Daniel vers 18h

Gaël Monfils est l’éternel grand espoir français du tableau masculin. Le Parisien n'a jamais caché qu'il se sentait capable de gagner, un jour, un tournoi du Grand Chelem. Mais le temps passe. A 32 ans, le compte à rebours est déjà en marche. Porté par son talent naturel, Monfils a le potentiel pour relever tous les défis, y compris sur terre battue où ses glissades sont très appréciées. Mais on le sait fragile physiquement. Pour son entrée en lice devant son public, il ne devrait pas être (trop) inquiété par Taro Daniel (ATP 109), un Japonais né à New-York qui dépasse le mètre nonante.