Dominic Thiem, Garbine Muguruza, Ons Jabeur et Alejandro Davidovitch Fokina ont pris la porte.

Roland-Garros a à peine commencé qu’ils ont déjà pris la porte de sortie sans même entrer vraiment dans la première semaine du Grand Chelem français. Ce dimanche, un double finaliste de l’épreuve, Dominic Thiem, une ancienne lauréate du tournoi (2016), Garbine Muguruza, le dernier finaliste de Monte-Carlo, Alejandro Davidovich Fokina et une grande outsider du tableau féminin, Ons Jabeur, ont courbé l’échine.

"Je dois l’accepter même si c’était une défaite vraiment douloureuse, c’est comme cela, semaine après semaine" , a expliqué Dominic Thiem après sa défaite en trois sets contre le Bolivien Hugo Dellien (ATP 87). "Je n’ai pas de problème mental avec mon coup droit. Je n’ai pas peur ou quoi que ce soit du genre. Le problème c’est qu’à l’entraînement, c’est vraiment pas mal mais ensuite en match, c’est différent, en Grand Chelem surtout. Je suis plus tendu, plus nerveux. C’est toxique pour mon coup droit. Je fais beaucoup, beaucoup d’erreurs, comme aujourd’hui. La clef, c’est d’être patient. Je vais travailler dur. Peut-être repasser par des tournois en Challenger. Je pense que ça va prendre quelques mois avant que je puisse vraiment dire : OK, maintenant, je suis de nouveau prêt à battre les meilleurs."