Del Potro file en huitièmes

Juan Martin Del Potro, N.9 mondial et demi-finaliste il y a un an, a rallié les huitièmes de finale de Roland-Garros en deux heures aux dépens de l'Australien Jordan Thompson (69e) en trois sets (6-4, 6-4, 6-0) samedi.

Pour une place en quarts de finale, le grand Argentin (1,98 m) affrontera le Russe Karen Khachanov (11e), vainqueur du Slovaque Martin Klizan (55e) en trois sets (6-1, 6-4, 6-3).

Au premier tour, "Delpo" avait laissé échapper un set. Au deuxième tour, deux, non sans se faire dès les premiers jeux une frayeur physique en perdant l'équilibre sur une reprise d'appuis. Il joue depuis avec une bande en dessous du genou droit.

Del Potro n'est de retour sur le circuit que depuis début mai après sept mois d'absence seulement interrompus par un test non concluant à Delray Beach (Floride) fin février, la faute précisément à une fracture de la rotule de ce genou survenue en octobre dernier.

Avant Roland-Garros, il s'est incliné d'entrée à Madrid (contre Djere), malgré une balle de match, puis en quarts de finale à Rome la semaine suivante, face au N.1 mondial Novak Djokovic, malgré deux balles de match.

Thiem au rendez-vous des huitièmes

L'Autrichien Dominic Thiem, N.4 mondial et finaliste en titre, a bataillé pour rejoindre les huitièmes de finale de Roland-Garros samedi, en venant à bout de l'Uruguayen Pablo Cuevas (47e) en quatre sets, 6-3, 4-6, 6-2, 7-5.

Thiem, 25 ans, sera en deuxième semaine de Roland-Garros pour la quatrième fois en six participations: il y retrouvera pour un choc le Français Gaël Monfils, 17e mondial, qui n'a pas perdu un seul set sur ses trois premiers tours.

De son côté, l'Autrichien, vainqueur récemment du tournoi de Barcelone, a lâché une manche dans chacun de ses matches. "Je suis tellement heureux, cela a été un grand match, long, contre un joueur excellent sur terre battue contre qui j'ai déjà joué des matches de plus de quatre heures", s'est-il satisfait.

Jan-Lennard Struff sort Borna Coric en cinq sets

L'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 45) s'est qualifié pour les 8e de finale de Roland-Garros en battant le Croate Borna Coric (ATP 15), tête de série N.13, en cinq sets 4-6, 6-1, 4-6, 7-6 (7/1), 11/9 et 4 heures et 22 minutes de jeu, samedi sur le Court N.14.

Le cogneur allemand de 29 ans affrontera en 8e de finale le numéro 1 mondial, Novak Dkojovic. Le Serbe s'est quant à lui facilement qualifié, battant 6-3, 6-3, 6-2 'Italien Salvatore Caruso, 147e mondial et issu des qualifications.

'Nole' se retrouve en deuxième semaine sans avoir cédé la moindre manche, tout comme Roger Federer.

Djokovic déroule

Novak Djokovic, comme attendu, n'a pas fait dans le détail face à l'Italien Salvatore Caruso, 147e mondial, vainqueur 6-3, 6-3, 6-2, et qualifié pour les 8e de finale de Roland-Garros sans avoir perdu un seul set depuis le début du tournoi.

Il n'y avait guère de suspense. L'Italien, issu des qualifications, qui avait sorti Gilles Simon au tour précédent, n'avait pas grand chose à espérer. Il a bien évidemment tenté de gêner le Serbe en l'agressant le plus possible. Mais sans succès.

Extrêmement solide depuis le début du tournoi, +Djoko+ ne lui a laissé aucune chance, plus fort dans tous les compartiments du jeu. Et le N.1 mondial se retrouve en deuxième semaine sans avoir cédé la moindre manche, tout comme un certain Roger Federer.

"Il faisait chaud aujourd'hui, c'est différent des matches d'avant. Je suis très motivé ici, c'est un peu comme ma maison", a-t-il expliqué après le match.

Les choses sérieuses pourraient commencer en 8e de finale pour le Serbe, et encore... Il rencontrera soit le cogneur allemand Jan-Lennard Struff (45e), soit le Croate Borna Coric (15e).

Zverev se complique la tâche, Tsitsipas évite de justesse un cinquième set

L'Allemand Alexander Zverev, cinquième joueur mondial, s'est fait peur samedi mais a rejoint les huitièmes de finale des internationaux de France de tennis à Roland-Garros, la deuxième des quatre manches du Grand chelem, après sa victoire en cinq sets devant le Serbe Dusan Lajovic (ATP 35) en un tout petit peu plus de trois heures.

Comme au premier tour contre l'Australien John Millman, l'Allemand de 22 ans, quart-de-finaliste l'an dernier à Paris, a eu besoin de cinq sets pour s'imposer 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2 contre son adversaire finaliste de Monte-Carlo.

Il visera lundi en huitième de finale un premier succès cette saison contre un membre du top 20, car c'est le 12e mondial, l'Italien Fabio Fognini, qui croisera sa route.

Celui-ci, vainqueur à Monte-Carlo du plus grand titre de sa carrière avec justement au passage une victoire, 7-6 (8/6), 6-1, sur Zverev, s'est qualifié dans le même temps aux dépens de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 21), 7-6 (7/5), 6-4, 4-6, 6-1.

"Ca va être un autre match", a toutefois prévenu l'Italien quant à son futur adversaire. "On s'est affronté à Monte Carlo, moi j'avais bien joué, pas lui. Mais ça va être très dur".

Le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (20 ans), sixième joueur mondial, a lui écarté une balle de cinquième set avant de se qualifier pour la première fois pour les huitièmes de finale aux dépens du Serbe Filip Krajinovic (ATP 60) 7-5, 6-3, 6-7 (5-7), 7-6 (8-6).

Le match avait été interrompu par l'obscurité la veille, alors que Tsitsipas menait deux sets à zéro et que les deux joueurs étaient à égalité 5 jeux partout dans la troisième manche.

Deux fois, samedi, Krajinovic a compté un break d'avance dans la quatrième manche. Surtout, le Serbe s'est procuré une balle d'égalisation à deux sets partout dans le jeu décisif, à 6 points à 5.

Pour une place en quarts de finale, Tsitsipas affrontera le Suisse Stan Wawrinka (ATP 28) qui a battu le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 46) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 7-6 (10/8).

A l'Open d'Australie en janvier, Tsitsipas est devenu le premier joueur de son pays à atteindre le dernier carré en Grand Chelem. Il est ensuite devenu le premier Grec à se faire une place dans le top 10 mondial.

Avant cette édition 2019, son meilleur résultat sur la terre battue parisienne était un deuxième tour (en 2018).