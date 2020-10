Mené 4-2 dans le premier set avec service à suivre pour Thiem, Schwartzman inversait la tendance avant d'arracher puis de remporter le tie-break: 7-6.

Dans la deuxième manche, les deux joueurs se rendaient coup pour coup et les échanges se faisaient de plus en plus longs. Mené 5-4, Thiem remportait trois jeux de suite pour égaliser à un set partout: 7-5.

La rencontre devenait un véritable marathon et aucun des deux joueurs ne semblait craquer physiquement. Le troisième set se disputait de nouveau au tie-break, cette fois remporté par Thiem.

Au bout de 3h21 de jeu, les deux joueurs entamaient le quatrième set qui était semblable aux trois premiers et se décidait une nouvelle fois au tie-break. Schwartzman en profitait alors pour arracher un cinquième set décisif.

Dans la manche décisive, Dominic Thiem craquait physiquement et Schwartzman se qualifiait pour la première demi-finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem

En demi-finale, l'Argentin sera opposé à l'Italien Jannik Sinner (ATP 75), tombeur de David Goffin au premier tour, ou l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2), tenant du titre, qui s'affrontent ce mardi soir.