Novak Djokovic, numéro 1 mondial, n'a toujours pas concédé le moindre set à Roland-Garros pour se hisser au stade de 16es de finale des Internationaux de France. Le Serbe s'est encore imposé en trois manches au deuxième tour face au Suisse Henri Laaksonen, 104e joueur du monde, lucky loser des qualifications.

Djokovic (N.1), 32 ans, a emballé la partie en 1 heure et 33 minutes de jeu: 6-1, 6-4, 6-3. Il était resté à peine 1h36 sur le court lors de son premier tour contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 44) 6-4, 6-2, 6-2.

Son prochain adversaire sera l'Italien Salvatore Caruso, 147e à l'ATP, issue lui aussi des qualifications.

"C'est un jour très spécial pour moi car c'est la première fois que mon fils est là sur le court pour me voir jouer !", a déclaré l'homme aux 15 titres du Grand Chelem, dont les derniers Wimbledon, US Open et Open d'Australie.

"C'est incroyable qu'il ait été assez patient pour voir tout le match, parce que d'habitude il n'est pas patient pour le tennis", a-t-il ajouté, estimant avoir eu "de très bonnes sensations" quant à son jeu.

Thiem s'impose en quatre sets

Dominic Thiem a eu besoin de quatre sets et de 2 heures et 30 minutes pour se qualifier pour le 3e tour de Roland-Garros, jeudi sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier.

L'Autrichien, 4e mondial, s'est imposé en quatre sets 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5 face au Kazakh Alexander Bublik (ATP 91) au 2e tour des Internationaux de France de tennis, 2e levée du Grand Chelem.

Thiem, battu en finale par Rafael Nadal l'année dernière, aura pour prochain adversaire l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 47), qui a profité de l'abandon du Britannique Kyle Edmund (ATP 30) dans le 3e set. Cuevas avait remporté les deux premières manches.