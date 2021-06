Aucun autre duo n’a eu à s’affronter autant dans toute l’ère Open. Pour leur 58e duel, Novak Djokovic et Rafael Nadal n’auront pas en revanche comme écrin une finale mais une bataille royale en demi-finale de Roland-Garros.

Combien nous reste-t-il encore de ces duels entre deux des meilleurs joueurs de l’histoire ? On commence à se le demander alors que l’Espagnol a tout juste fêté ses 35 ans et Djokovic ses 34 printemps. Nadal pourrait d’ailleurs devenir le joueur le plus âgé en finale Porte d’Auteuil de l’ère Open.



(...)