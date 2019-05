Elise Mertens bat Zidansek et se qualifie pour le deuxième tour (6-4, 3-6, 6-2).

Elise Mertens (N.20) a franchi le cap du premier tour des Internationaux de France à Roland-Garros lundi sur la terre battue parisienne. La numéro 1 belge, 20e joueuse du monde, a écarté de sa route la Slovène de 21 ans, Tamara Zidansek, 60e à la WTA, mais en trois sets et 2 heures et 07 minutes de match.

Elise Mertens, 23 ans, s'est imposée 6-4, 3-6 et 6-2, pour avoir le droit de rencontrer ensuite au deuxième tour la Française Diane Parry, 16 ans, 457e mondiale qui a honoré son invitation en écartant de sa route la Biélorusse Vera Lapko (WTA 102), 20 ans, 6-2, 6-4 au premier tour en 1 heure et 41 minutes de jeu.

A 16 ans et 281 jours, Diane Parry est ainsi la plus jeune joueuse à gagner un match du tableau final à Roland-Garros depuis 2009 et la Portugaise Larcher de Brito qui avait alors 16 ans et 129 jours, ainsi que la plus jeune Française à gagner un match dans un tournoi du Grand Chelem depuis Alizé Cornet, à Roland-Garros, en 2006.

Dans le tableau féminin en simple pour les Belges, dimanche, Alison Van Uytvanck (WTA 54) avait été sortie d'entrée, par l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 75) 6-1, 5-7, 6-2.

Mardi, ce sera au tour de Kirsten Flipkens (WTA 64) de tenter de rejoindre le deuxième tour. La Campinoise jouera à partir de 11 heures contre la championne olympique de Rio, la Porto-Ricaine Monica Puig (WTA 59).





Kimmer Coppejans éliminé au premier tour ne verra pas Nadal

Les espoirs de Kimmer Coppejans de pouvoir défier Rafael Nadal, 11 fois vainqueur des Internationaux de France à Roland-Garros, ont été stoppés net dès le premier tour lundi à Paris.

L'Ostendais, 25 ans, 178e mondial, a en effet été battu en trois manches par l'Allemand Yannick Maden (ATP 114), 29 ans, issu des qualifications comme lui.

Kimmer Coppejans s'est incliné 7-6 (7/0), 7-5 et 6-3 au bout de 3 heures et 6 minutes de match. Si le Belge avait pu rivaliser dans le premier set avec son adversaire, il s'est écroulé dans le jeu décisif (7 points à 0) laissant à l'Allemand le soin de prendre les commandes du match. Maden ne lâcha plus le morceau pour gagner son billet pour le deuxième tour.

C'est donc lui qui aura l'honneur de défier Rafael Nadal au deuxième tour. L'Espagnol, 32 ans, numéro 2 mondial, a battu de son côté un autre qualifié allemand, Yannick Hanfmann (ATP 180), 27 ans, également en trois sets 6-2, 6-1, 6-3 en 1 heure et 57 minutes de jeu.

Au troisième tour, le vainqueur de ce duel jouera contre le gagnant du match qui opposera David Goffin (ATP 29) au jeune Serbe de 18 ans Miomir Kecmanovic (ATP 81) dans le cadre du deuxième tour.