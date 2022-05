Roland-Garros: Elise Mertens et Alison Van Uytvanck premières Belges en action dès dimanche

Tennis

Elise Mertens et Alison Van Uytvanck seront, dimanche, les deux premières Belges à entrer en action à Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de tennis. Sur la terre battue parisienne, Mertens, 33e joueuse mondiale et tête de série N.31, disputera le quatrième et dernier match au programme sur le court N.6 face à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 52). Van Uytvanck (WTA 61) jouera en troisième rotation sur le court N.13 face à l'Américaine Ann Li (WTA 64).