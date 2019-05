Place au deuxième tour des tableaux masculins et féminins ce mercredi avec quelques duels intéressants.





Elise Mertens – Diane Parry (à 11h)

Elle a 16 ans, elle est française et elle s’appelle…Parry. Bref, elle a tout pour enflammer le court n°14, dès 11 h, face à Elise Mertens. Bénéficiaire d’une wild-card, la Parisienne ’est offert le scalp de la Biélorusse Lapko au premier tour. « Et je n’aurai rien à perdre face à Elise » prévient-elle, sans trop se poser de questions. Voilà la joueuse belge avertie. Grâce à son expérience et à son registre de coups, Mertens a évidemment les moyens de se tirer d’affaire. Mais il lui faudra garder la tête froide.

David Goffin – Miomir Kecmanovic (vers 13h)

On peut être optimiste pour David Goffin, autoritaire vainqueur de Berankis lors du premier tour. Logiquement, le Liégeois devrait poursuivre sur sa lancée face au jeune Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 85) qui dispute son premier Roland-Garros et qui est loin d’être un spécialiste du jeu sur terre. Seul danger pour le n°1 belge : l’excès de confiance. Mais ce n’est pas le genre de la maison.

Kei Nishikori – Jo-Wilfried Tsonga (vers 13h)

Sur le papier, c’est l’affiche du jour. Le Japonais (ATP 7) part largement avec les faveurs du pronostic. Mais le Français, porté par le public du Central, n’aura évidemment rien à perdre. Miné par les blessures, Tsonga est tombé à la 82è place du ranking mondial. Mais il est toujours capable, à 34 ans, de sortir le grand jeu. Demi-finaliste du tournoi en 2013 et 2015 (où il avait battu Nishikori en quart), il entend bien user de son expérience pour s’offrir un nouveau tour de piste. « je veux profiter du moment » dit-il.

Rafael Nadal – Yannick Maden (vers 13h)

Avant un possible troisième tour face à David Goffin, Rafael Nadal fait chauffer les moteurs, sur le court Suzanne Lenglen, face à l’Allemand Yannick Maden (ATP 114), sorti des qualifications et victorieux de Kimmer Coppejans au premier tour. L’Espagnol tentera de laisser un minimum d’énergie dans ce duel a priori disproportionné.

Grigor Dimitrov – Marin Cilic (vers 15h)

Ce ne sont certes pas les deux plus grands spécialistes du jeu sur terre battue. Mais il s’agit néanmoins d’un choc de géants – au propre comme au figuré - pour un deuxième tour de tournoi du Grand Chelem. Lourdement tombé de son piédestal (il est désormais 46è mondial), Grigor Dimitrov signe un début de saison catastrophique. Mais sa victoire en cinq sets au premier tour face à Tipsarevic pourrait lui servir de déclic face à un Marin Cilic (ATP 13) qui, lui aussi, cherche ses marques en 2019. Un duel imprévisible sur le court Simonne-Mathieu.

Roger Federer – Oscar Otte (vers 16h)

A priori, pas de soucis pour « Maître Roger » ! Parachuté dans le tableau final grâce à son statut de « lucky loser », l’Allemand Oscar Otte (ATP 144 et 1,93 m sous la toise) ne semble pas avoir le profil pour créer la surprise. Le champion suisse en profitera sans doute pour réaliser quelques réglages sur la terre battue parisienne avant d’aborder les choses plus sérieuses.

Kiki Bertens – Viktoria Kuzmova (vers 18h)

Aux yeux de nombreux observateurs, Kiki Bertens fait partie des grandes candidates à la victoire dans le tournoi féminin. La joueuse néerlandaise (WTA 4) respire la forme ces dernières semaines (elle a notamment remporté le tournoi de Madrid). Mais elle a intérêt à se méfier de la jeune Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 46), tombeuse de la Française Alizé Cornet au premier tour et qui a le jeu pour créer des surprises.