Le deuxième dimanche de Roland-Garros a été marqué par l’élimination de Simona Halep, une des favorites du tableau féminin et par les frayeurs données à Dominic Thiem par Hugo Gaston.

Zverev joue et perd avec de la fièvre

Alors que la psychose Covid-19 règne sur les tournois, Alexander Zverev, finaliste de l’US Open, a mis pas mal de monde mal à l’aise dans ses déclarations après sa défaite (6-3, 6-3, 4-6, 6-3) contre Jannik Sinner. “Je suis très malade depuis le match contre Cecchinato qui s’est joué de nuit vendredi”, a déclaré l’Allemand, septième mondial. “Je ne peux pas vraiment respirer. J’ai de la fièvre aussi. Donc je ne suis pas dans le meilleur état physique. Je pense que cela a eu un certain impact sur le match aujourd’hui. En fait, je n’aurais pas dû jouer. Mais j’espérais gagner en trois sets. Je me suis rendu compte dès le début que cela n’allait pas être facile.” L’Allemand a précisé avoir eu une température de 38°C dans la nuit mais que ses tests Covid-19 étaient négatifs. De son côté, Sinner est le premier joueur né au 21e siècle à se qualifier pour les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Le chiffre : 3

Le nombre de jeux pris par la favorite du tournoi, Simona Halep, deuxième mondiale, qui a été balayée en huitième de finale par la jeune Iga Swiatek (WTA 54) 6-1, 6-2 en 1h08.

Nadal signe un autographe pour son adversaire

Rafael Nadal est arrivé à Paris avec des interrogations et des doutes sur sa capacité à gérer des balles qui ne conviennent pas à son jeu et une terre battue rendue lourde par la pluie. Mais l’Espagnol est qualifié pour les quarts de finale sans avoir perdu le moindre set. Ce dimanche, le triple tenant du titre a écarté Sebastian Korda (6-1, 6-1, 6-2) un joueur qui a déclaré avant la rencontre qu’il était un grand fan de son adversaire et qu’il avait nommé son chat Rafa. Après la rencontre, l’Américain a d’ailleurs demandé un autographe au Majorquin qui lui a dédicacé un t-shirt.

La phrase

“J’ai regardé le visage de Bertens, elle était triste. C’est là que j’ai su que j’avais gagné”

De l’Italienne Martina Trevisan (WTA 159), issue des qualifications, qui s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant Kiki Bertens sur un double 6-4 en 1 heure et 35 minutes.

La tombeuse de Mertens coule

Incapable de rentrer dans son match, la tombeuse d’Elise Mertens, Caroline Garcia est complètement passée à côté de sa rencontre face à Elina Svitolina. La Française est sortie du court Philippe-Chatrier avec seulement 35 points gagnés, 34 fautes directes et beaucoup de regrets face à une adversaire qu’elle avait battue lors de leurs trois dernières confrontations.

Grosse frayeur pour Thiem

Alors qu’il avait remporté les deux premiers sets face à la révélation française de ce Roland-Garros, Hugo Gaston, Dominic Thiem s’est retrouvé embarqué dans un match en cinq sets face à un joueur au jeu atypique où l’amortie est un coup magnifique d’attaque et la vivacité un atout tranchant. Mais le récent lauréat de l’Us Open a fait parler son expérience dans les moments cruciaux du dernier set pour finalement s’imposer (6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3).

Sans bruit, Schwartzman est là

Tombeur de Rafael Nadal au tournoi de Rome en préparation à Roland-Garros, l’Argentin Diego Schwartzman, douzième tête de série, s’est qualifié pour les quarts de finale du Grand Chelem parisien sans faire de bruit et sans trop attirer l’attention sur lui. En huitième de finale, le petit format sud-américain s’est défait assez tranquillement de l’Italien Lorenzo Sonego (6-1, 6-3, 6-4) qui a commis 48 fautes directes dans cette partie.

Deux sur trois pour les Belges chez les juniors

Ce dimanche le tournoi juniors a commencé à la Porte d’Auteuil. Dans le tableau masculin, Raphael Collignon, coaché par Steve Darcis, s’est imposé en trois sets (6-4, 3-6, 6-4) contre le Polonais Kasnikowski. Alexander Hoogmartens n’a pas fait, lui, dans le détail en se débarrassant sèchement de l’Américain Bernard 6-0, 6-2. Chez les filles, Sofia Costoulas s’est inclinée en trois sets face à la Russe Kudermetsova (6-3, 3-6, 3-6)