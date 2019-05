Le jeune Grec Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, s'est qualifié en moins de deux heures pour le deuxième tour de Roland-Garros en écartant l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 110) en trois sets, 6-2, 6-2, 7-6 (7/4), dimanche en 1 heure 48 minutes de match.

Au deuxième tour, celui qui fait partie, à vingt ans, des outsiders pour le titre sur la terre battue parisienne, affrontera soit l'Indien Prajnesh Gunneswaran (ATP 86), soit le Bolivien Hugo Dellien (ATP 92).

A l'Open d'Australie en janvier, Tsitsipas était devenu le premier joueur de son pays à atteindre le dernier carré en Grand Chelem. Il était ensuite devenu le premier Grec à se faire une place dans le top-10 mondial.





Federer toujours aussi à l'aise sur terre battue

Le Suisse Roger Federer, 3e mondial, s'est montré toujours aussi à l'aise sur la terre battue parisienne en écartant de sa route, en trois sets, l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 73) au premier tour des Internationaux de Roland Garros dimanche.

Roger Federer, lauréat en 2009 et qui n'a plus joué à Roland-Garros depuis 2015, s'est imposé en trois manches - 6-2, 6-4, 6-4 - en à peine une heure et 41 minutes de jeu.

Au deuxième tour, Roger Federer (N.3), 37 ans, affrontera l'Allemand Oscar Otte (ATP 145), 25 ans, lucky-loser des qualifications.

