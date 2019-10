À 38 ans, le Maître suisse va resserrer son agenda pour la saison 2020.

Après avoir officialisé sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo l'an prochain dans l'espoir de décrocher la médaille d'or en simple, le seul grand titre qui lui manque, Roger Federer a dévoilé encore davantage de détails sur son programme dans les mois à venir.

"Je disputerai Roland-Garros l'année prochaine", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à nos confrères US de CNN. L'homme aux 20 Majeurs veut se donner de l'air mais visera, sans surprise, les grands rendez-vous. "Normalement, je serai aussi présent à Halle, Wimbledon, aux JO, et ensuite peut-être à Cincinnati et l'US Open".

Actuellement troisième mondial, l'Helvète a également explicité ses choix. "Avant Roland, je ne jouerai probablement pas beaucoup, parce que j'ai besoin de temps loin du circuit pour profiter de vacances en famille! Nous avons besoin d'une pause."