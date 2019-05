Roger Federer (ATP 3) a été poussé au tie break vendredi par le jeune Norvégien Casper Ruud (ATP 63) mais il s'est imposé 6-3, 6-1, 7-6 (10/8) et a ainsi décroché son billet pour les 8es de finale de Roland-Garros.

Au prochain tour, le Suisse qui participe à son premier Roland-Garros depuis 2015, affrontera le Français Nicolas Mahut (252e et issu des qualifications) ou l'Argentin Leonardo Mayer (ATP 68) pour une place en quarts.

Après avoir survolé les deux premières manches, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a été accroché dans la 3e par le Norvégien de 20 ans. Le Suisse a conclu sur un smash rageur à sa 4e balle de match.

"C'était difficile de trouver des faiblesses, alors je suis soulagé, je vais prendre une bonne douche et ça va être TOP !", a déclaré Federer avant de quitter le court Suzanne-Lenglen.

"C'était un match sympa à jouer. Quand il joue, il ne fait pas de bruit et j'aime ça, il est fair-play", a-t-il souligné.

Federer a eu trois premiers tours aisés, face à des jeunes joueurs qu'il ne connaissait quasiment pas voire, de son propre aveu, pas du tout en ce qui concerne le lucky loser allemand Oscar Otte (ATP 144) qu'il a battu au 2e tour. Au premier tour, il avait écarté l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 73).





Benoit Paire pour la première fois en 8e

Benoit Paire (38e) s'est qualifié vendredi pour les 8e de finale de Roland Garros, son meilleur résultat Porte d'Auteuil, après l'abandon de son adversaire, l'Espagnol Pablo Carreno Busta (57e).

Le Français menait deux manches à une (6-2, 4-6, 7-6) quand l'Espagnol, qui venait de se faire masser, a décidé d'abandonner.

L'Avignonnais, deux jours après son match marathon face à Pierre-Hugues Herbert (5 sets et de plus de 4h30), a là bénéficié d'un match raccourci.

Il rencontrera au prochain tour le Japonais Kei Nishikori (7e), vainqueur du Serbe Laslo Djere (32e) 6-4, 6-7 (6/8), 6-3, 4-6, 8-6.





Pouille éliminé au 2e tour en cinq sets et deux jours

Le N.2 français Lucas Pouille (26e) a été éliminé au deuxième tour de Roland-Garros en cinq sets (7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 3-6, 9-7) et deux jours par le Slovaque Martin Klizan (55e) vendredi.

Le match entre les deux joueurs avait été interrompu par l'obscurité avant même 21 heures alors que Klizan menait 3 jeux à 1 dans la quatrième manche jeudi soir. Pouille, demi-finaliste à l'Open d'Australie fin janvier, a servi en vain pour le gain de la rencontre à 5-4 dans le set décisif. Pour une place en huitièmes de finale, Klizan défiera le Russe Karen Khachanov (11e) dès samedi.





Joran Vliegen qualifié en double

Joran Vliegen et Mikhail Kukushkin se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du double messieurs des internationaux de France de tennis à Roland-Garros, la deuxième des quatre manches du Grand chelem, vendredi midi sur la terre battue du court N.12. Le Belge et le Kazakh ont en effet battu en trois sets 6-3, 3-6 et 6-4, l'Uruguayen Pablo Cuevas et l'Espagnol Feliciano Lopez.

La rencontre a duré 1 heure et 48 minutes.

Au prochain tour, en huitièmes de finale, Vliegen et Kukushkin se mesureront à la paire serbo-norvégienne Miomir Kecmanovic - Casper Ruud, ou aux Argentins Federico Delbonis et Guillermo Duran.