Nos confrères du Parisien annoncent un nouveau report de Roland Garros.

Initialement prévu du 24 mais au 7 juin, Roland Garros a été reprogrammé du 20 septembre au 4 octobre. Mais selon Le Parisien, le tournoi serait encore repoussé d'une semaine pour finalement commencer le 27 septembre.



Ce nouveau report aurait pour but de donner une récupération plus grande aux joueurs et joueuses après l'US Open qui est toujours prévu du 31 août au 13 septembre ou d’éventuellement ajouter des tournois en Europe au calendrier.

Invité sur RMC, Yannick Noah, vainqueur en 1983, s'est lui montré perplexe quant à la tenue de Roland Garros: "