Voilà des images que l'on n’aime pas voir sur les courts de tennis. Ce jeudi, Ekaterina Alexandrova affrontait Irina-Camelia Begu sur le court n°13. Et la joueuse roumaine a eu un geste de colère qui aurait pu lui valoir très cher. Menée 6-7 6-3 0-2, elle était dans les cordes et a jeté sa raquette au sol. Sans le vouloir, elle a terminé sa course toute proche d'un enfant qui était assis en tribune.

Une saute d'humeur qui aurait pu valoir une disqualification. Comme Novak Djokovic qui avait envoyé une balle sur un juge de ligne. Le Serbe avait d'ailleurs été éliminé en huitième de finale de l'US Open en 2020 pour ce geste.

Après les faits, le superviseur est vite entré sur le terrain. Il a finalement choisi que la rencontre pouvait reprendre son cours malgré ce fait de match qui aurait pu prendre de grosses proportions. Surtout, la Roumaine est revenue avec d'autres intentions après l'altercation. Elle a totalement renversé son adversaire pour finalement l'emporter 6-4. Elle affrontera la sensation française Leolia Jeanjean au prochain tour.