Rafael Nadal a réalisé une grosse quinzaine à la Porte d'Auteuil cette année. Il a remporté les 7 matches en ne perdant que deux sets.

David Goffin et Dominic Thiem sont les deux héros. Nadal n'a cédé que 60 jeux. Son score le plus sec a été signé en quarts de finale face à Kei Nishikori 6-1, 6-1, 6-3. A contrario, le joueur qui lui a mis le plus de jeu est un certain… David Goffin. Le Liégeois a réussi la performance de gagner 13 balles de jeu. Il devance Dominic Thiem et ses 12 balles de jeu converties. Roger Federer n'avait remporté que 9 jeux en demi-finale!

La statistique fera plaisir à David Goffin et renforce la conviction qu'il était regrettable pour le Liégeois de croiser la route de l'ogre de l'ocre si tôt.