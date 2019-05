David Goffin (ATP 29) peut-il battre Rafael Nadal (ATP 2) vendredi au troisième tour à Roland Garros ?

La rencontre débute mal pour le Liégeois, qui ne peut inquiéter Nadal et laisse rapidement filer l'Espagnol à 3-0. Le second jeu de service de Goffin est plus équilibré mais cela n'empêche pas l'écart de grandir à 4-0. Le Belge semble complètement dépassé, difficile de trouver des raisons d'y croire dans ce début de partie.