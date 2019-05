Il y aura trois joueuses belges dans le tableau final du simple dames de Roland-Garros.

Vendredi, Greet Minnen n'est pas parvenue à rejoindre Elise Mertens, Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens dans le tableau final de la deuxième levée du Grand Chelem de tennis. L'Anversoise de 21 ans, 150e joueuse mondiale, s'est inclinée 6-2, 3-6, 6-3 en 1 heure et 55 minutes face à la Russe Sofya Zhuk (WTA 169) au 3e et dernier tour des qualifications sur la terre battue parisienne.

Greet Minnen disputait les qualifications d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Ysaline Bonaventure (WTA 115) et Yanina Wickmayer (WTA 154) avaient été sorties au 1er tour des qualifications.

Dans le tableau final, Elise Mertens (WTA 20), 20e tête de série, rencontrera la N.1 slovène Tamara Zidansek (WTA 68).

Alison Van Uytvanck (WTA 55) débutera contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 72), tandis que Kirsten Flipkens (WTA 59), toujours à la recherche d'une victoire sur terre battue cette saison, a hérité de la championne olympique en titre la Portoricaine Monica Puig (WTA 61).

Côté masculin, ils seront deux Belges dans le tableau final du simple messieurs. David Goffin (ATP 30/N.27) entamera ses Internationaux de France face au Lituanien Ricardas Berankis (ATP 72). Kimmer Coppejans (ATP 181) est quant à lui sorti des qualifications et ne connaît pas encore le nom de son adversaire au 1er tour.

Steve Darcis (ATP 244) a été battu au dernier tour des qualifications, Arthur De Greef (ATP 185) au deuxième et Ruben Bemelmans (ATP 164) au premier.