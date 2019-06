La tenante du titre Simona Halep, troisième joueuse mondiale et tête de série numéro trois, s'est qualifiée sans encombre pour les huitièmes de finale des internationaux de France de tennis à Roland-Garros, la deuxième des quatre manches du Grand chelem, en 55 minutes, samedi midi sur le Court Philippe-Chatrier.

Elle a en effet battu l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 27) en deux sets et quinze jeux, 6-2, 6-1.

La Roumaine, après avoir lâché un set lors de ses deux premiers tours contre l'Australienne Ajla Tomljanovic et la Polonaise Magda Linette, a donc cette fois fait cavalier seul pour s'imposer en moins d'une heure face à une adversaire contre qui elle n'a jamais perdu en huit confrontations et qui, de plus, était diminuée physiquement. Tsurenko s'est fait manipuler longuement par le kiné durant le deuxième set.

"Cela n'a pas été facile, contrairement à ce que le score sous-entend, contre une joueuse qui se bat sur tous les points", a réagi l'ex-N.1 mondiale.

Halep peut désormais profiter d'une voie royale vers les demi-finales, car elle ne croisera pas la moindre tête de série jusque là.

Sa prochaine adversaire sera soit la championne olympique portoricaine Monica Puig (WTA 59), soit la jeune Polonaise de 18 ans Iga Swiatek (WTA 104).

L'an dernier Halep avait signé sa première victoire en Grand Chelem à Paris en battant l'Américaine Sloane Stephens 3-6, 6-4, 6-1 en finale.