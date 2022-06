Le Limbourgeois, qui évolue au côté de la Norvégienne Ulrikke Eikeri, a battu en trois sets 1-6, 7-6 (7/4) et 10/7 la paire formée de l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et de l'Allemand Kevin Krawietz. La rencontre s'est achevée après 1h21 de jeu. Vliegen, 28 ans, est le premier joueur belge à disputer une finale du double mixte à Roland-Garros. En cas de victoire, il rejoindrait Kim Clijsters, couronnée en 2003 en doubles dames avec la Japonaise Ai Sugiyama, Xavier Malisse et Olivier Rochus vainqueurs ensemble du double messieurs en 2004, comme lauréats en double aux Internationaux de France. Dick Norman a lui perdu la finale du double messieurs en 2009 associé au Sud-Africain Wesley Moodie. Justine Henin a remporté à quatre reprises le titre en simples dames (2003, 2005, 2006, 2007). Kim Clijsters a perdu deux finales en simple (2001, 2003).

En finale, Eikeri et Vliegen seront opposés aux vainqueurs de l'autre demi-finale disputée en 4e match mercredi sur le Suzanne Lenglen : Gabriela Dabrowski/John Peers (Can/Aus/N.3) - Ena Shibahara/Wesley Koolhof (Jap/P-B/N.2).

Vliegen avait disputé jusqu'ici un quart de finale sur la terre battue de la Porte d'Auteuil en double messieurs en 2019 (avec le Kazakh Mikahïl Kukushkin). Il a aussi joué un quart de finale en double messieurs à l'US Open en 2020 (avec Sander Gillé).