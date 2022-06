La paire belgo-norvégienne s'est inclinée en deux sets 7-6 (7/5), 6-2 face à la tête de série N.2, composée de la Japonaise Ena Shibahara (24 ans, WTA 8 en double) et du Néerlandais Wesley Koolhof (33 ans, ATP 11 en double). La finale a duré 1 heure et 29 minutes. Shibahara et Koolhof, qui remportent leur premier titre en Grand Chelem, succèdent au palmarès à l'Américaine Desirae Krawczyk et au Britannique Joe Salisbury.

Loin d'être favoris, Vliegen et Eikeri se sont retrouvés menés 3-1 après le premier "tour" de services, la Norvégienne n'ayant pu éviter de perdre son jeu de service dans le 4e jeu. À 5-3 et 15-40, un retour gagnant de Vliegen sur le service du Néerlandais assurait le contre-break. La mise en jeu du gaucher limbourgeois de 28 ans permettait ensuite d'égaliser à 5-5. Le set se décida au tie-break. Après 2/2, le score fila à 2/5 en faveur des outsiders, mais les favoris Shibahara et Koolhof alignaient les cinq points suivants et s'offraient le premier set 7/5 après 54 minutes.

Shibahara et Koolhof ont plus nettement dominé la seconde manche. Menant 5-2, le duo a servi pour le match sur le service de la Japonaise et l'a emporté sur sa première balle de match.

Joran Vliegen, 28 ans, était le premier joueur belge à disputer une finale du double mixte à Roland-Garros.

Les seuls Belges à s'être imposés en double à la Porte d'Auteuil sont Kim Clijsters, couronnée en 2003 en doubles dames avec la Japonaise Ai Sugiyama, ainsi que Xavier Malisse et Olivier Rochus vainqueurs ensemble du double messieurs en 2004. Dick Norman a lui perdu la finale du double messieurs en 2009 associé au Sud-Africain Wesley Moodie. Justine Henin a remporté à quatre reprises le titre en simples dames (2003, 2005, 2006, 2007). Kim Clijsters a perdu deux finales en simple (2001, 2003).

En Grand Chelem, seule Kim Clijsters avait disputé (et perdu) une finale en double mixte à Wimbledon en 2000, associée à son fiancé de l'époque, l'Australien Lleyton Hewitt.

Avant de jouer cette finale, le meilleur résultat en Grand Chelem de Vliegen était un quart de finale sur la terre battue de la Porte d'Auteuil en double messieurs en 2019 (avec le Kazakh Mikahïl Kukushkin) et un autre en double messieurs à l'US Open en 2020 (avec Sander Gillé).