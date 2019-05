Associé au Kazakh Mikhail Kukushkin, Joran Vliegen s'est imposé au premier tour du double aux Internationaux de France à Roland-Garros mercredi sur la terre battue parisienne.

Joran Vliegen et Mikhail Kukushkin ont battu le Moldave Radu Albot et le Tunisien Malek Jaziri en trois sets - 6-3, 3-6 et 6-4 en 2 heures 2 minutes de match.

Joran Vliegen, 25 ans et 86e mondial en double, disputait son premier match dans un tableau final du Grand Chelem. Au deuxième tour (16es de finale), le duo devra faire face à l'Uruguayen Pablo Cuevas et à l'Espagnol Feliciano Lopez.