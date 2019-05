Joran Vliegen et Mikhail Kukushkin se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du double messieurs des internationaux de France de tennis à Roland-Garros, la deuxième des quatre manches du Grand chelem, vendredi midi sur la terre battue du court N.12. Le Belge et le Kazakh ont en effet battu en trois sets 6-3, 3-6 et 6-4, l'Uruguayen Pablo Cuevas et l'Espagnol Feliciano Lopez.

La rencontre a duré 1 heure et 48 minutes.

Au prochain tour, en huitièmes de finale, Vliegen et Kukushkin se mesureront à la paire serbo-norvégienne Miomir Kecmanovic - Casper Ruud, ou aux Argentins Federico Delbonis et Guillermo Duran.