Petit tour d'horizon des rencontre de Roland-Garros de ce mercredi chez les dames.

Abandon pour la Néerlandaise Kiki Bertens, 4e joueuse du monde

La Néerlandaise Kiki Bertens (N.4), quatrième joueuse du monde et citée parmi les favorites à Roland-Garros cette année, a abandonné mercredi lors de son deuxième tour des Internationaux de France sur la terre battue parisienne.

Kiki Bertens s'est sentie mal dès le début de sa rencontre avec la Russe Viktoria Kuzmova (WTA 46), 21 ans, qui menait 3 à 1 et 40-15 lorsque la Néerlandaise a regagné sa chaise appelant le kiné et le médecin. Expliquant qu'elle se sentait vidée et sans énergie, elle a vite pris la décision ensuite de se retirer du tournoi. Il apparaît que la Néerlandaise souffre d'une grippe intestinale.

Finaliste en 2016 et victorieuse à Madrid au début du mois, Kiki Bertens, 27 ans, avait aussi atteint les demi-finales à Stuttgart et Rome démontrant son aisance et sa forme du moment sur la terre battue, espérant décrocher à Paris le premier titre en Grand Chelem de sa carrière pour compléter son palmarès riche de 9 titres WTA.

Kiki Bertens avait aisément disposé de la Française Pauline Parmentier (WTA 66) au premier tour 6-3, 6-4.

Viktoria Kuzmova affrontera au 3e tour la Britannique Johanna Konta (WTA 26) ou l'invitée américaine Lauren Davis (WTA 111).

Dans la matinée, l'Ukrainienne Kateryna Kozlova (WTA 67) avait déclaré forfait, victime d'une infection virale, laissant sa compatriote Elina Svitolina, 9e mondiale, se qualifier sans jouer pour le 3e tour.

Le tableau féminin de Roland-Garros a déjà perdu une autre des principales prétendantes au titre, l'ex-numéro 1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber, éliminée dès le premier tour.

Mladenovic chute au deuxième tour

Kristina Mladenovic (53e) a été éliminée au deuxième tour de Roland-Garros par la Croate Petra Martic (31e) en deux sets 6-1, 6-2 mercredi.

Des seize joueurs et joueuses françaises encore en course au deuxième tour sur la terre battue parisienne, trois ont chuté coup sur coup: avant Mladenovic, ce sont Richard Gasquet (39e) puis Jo-Wilfried Tsonga (82e) qui se sont inclinés. Il ne reste déjà plus qu'une Française en lice dans le tableau féminin, la N.1 tricolore Caroline Garcia, opposée à la Russe Anna Blinkova (117e) pour son deuxième match jeudi.

Karolina Pliskova file au 3e tour

La Tchèque Karolina Pliskova, 2e joueuse mondiale, s'est qualifiée mercredi pour le 3e tour de Roland-Garros en dominant la Slovaque Kristina Kucova (WTA 203), issue des qualifications, 6-2, 6-2. La rencontre n'a duré que 56 minutes.

Demi-finaliste en 2017, Pliskova affrontera la Croate Petra Martic (WTA 31) ou la Française Kristina Mladenovic (WTA 53) pour une place en 8e de finale.

Ca passe pour l'Américaine Sloane Stephens, l'Espagnole Garbine Muguruza et l'Ukrainienne Elina Svitolina

Finaliste l'an passé, Stephens, 26 ans, septième joueuse mondiale, s'est jouée de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 70), 22 ans, 6-1, 7-6 (7/3) sur le Court Philippe-Chatrier. La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes.

Stephens recontrera au tour suivant soit sa compatriote Jennifer Brady (WTA 80), 24 ans, soit la Slovène Polona Hercog (WTA 71), 28 ans.

Lauréate du tournoi en 2016 Garbine Muguruza, 25 ans, 19e à la WTA a dominé la Suédoise Johanna Larsson (WTA 172), 30 ans, 6-4, 6-1. La rencontre, jouée sur le Court Suzanne-Lenglen, a duré 1 heure et 4 minutes.

Svitolina, 24 ans, neuvième mondiale, a bénéficié du forfait de son adversaire et compatriote Kateryna Kozlova (WTA 67), 25 ans, qui souffre de douleurs intercostales.

Svitolina et Muguruza s'affronteront pour une place en 8e de finale.

Mertens passe facilement

Elise Mertens s'est qualifiée pour le troisième tour des Internationaux de France de tennis, mercredi, à Paris. Mertens, 23 ans, 20e joueuse mondiale et tête de série N.20, a battu au deuxième tour la jeune Française Diane Parry (WTA 457), 16 ans, 6-1, 6-3 sur le court N.14. La rencontre a duré 1 heure et 25 minutes.

Mertens est bien rentrée dans la rencontre, prenant d'emblée le service de son adversaire. Un nouveau break lui permettait de mener 4-0. La N.1 belge bouclait le premier set 6-1 en 41 minutes.

Benjamine du tournoi, Parry avait créé la sensation au premier tour en devenant, à 16 ans et 281 jours, la plus jeune joueuse à remporter un match Porte d'Auteuil depuis 2009 en battant la Biélorusse Vera Lapko. Cette fois, la jeune Française a semblé subir la pression, comme le témoignent ses 19 fautes directes dans le premier set.

La seconde manche était plus équilibrée. Mertens devait ainsi attendre le huitième jeu pour faire le break (5-3). Elle a ensuite conclu la rencontre dès sa première balle de match.

Au troisième tour, la N.1 belge affrontera pour une place en 8e de finale soit la Luxembourgeoise Mandy Minella, 33 ans, 100e à la WTA soit la Lettone Anastasija Sevastova, 29 ans, 12e mondiale.

Mertens dispute Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière. Elle avait atteint le troisième tour en 2017, battue par Venus Williams, et les 8e de finale l'an passé, éliminée par la future lauréate Simona Halep.