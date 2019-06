Associée à la Bélarusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens a été éliminée aux portes de la finale du double dames aux Internationaux de France à Roland-Garros vendredi à la Porte d'Auteuil.

Sur la terre battue parisienne, Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont été battues en deux manches - 6-2, 6-1 en 1 heure 13 minutes - par la deuxième paire tête de série du tournoi formée par la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos.

Elise Mertens aurait pu devenir numéro 1 mondiale en double en cas de victoire à Paris. Elle ne pourra donc détrôner la Tchèque Katerina Siniakova, laissant ce soin à Kristina Mladenovic, noucvelle numéro 1 mondiale en double lundi. La Française et sa partenaire joueront en finale face aux Chinoises Yingying Duan et Saisai Zheng, victorieuse de leur côté en demi-finale de Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson 6-4, 6-4 dans l'autre demi-finale.

Il n'y aura donc pas de Belges en finale du double dames à Paris.

Flipkens éliminée

Associée à la Suédoise Johanna Larsson, Kirsten Flipkens a été éliminée en demi-finales du double dames des Internationaux de France à Roland-Garros vendredi sur la terre battue parisienne.

Le duo belgo-suédois (N.15) a été battu par la paire chinoise formée par Yingying Duan et Saisai Zheng, en deux manches, 6-4, 6-4, au bout de 1 heure et 23 minutes de match.

