La paire belgo-russe a battu l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko et la Canadienne Sharon Fichman sur le score de 6-4, 6-1 en 1h22 de jeu.

Flipkens et Pavlyuchenkova défieront au 2e tour soit l'Ukrainienne Marta Kostyuk et la Biélorussie Aliaksandra Sasnovich soit la Tchèque Lucie Hradecka et la Slovène Andreja Klepac, têtes de série N.11 du tableau.

En simple, la Belge a été éliminée au premier tour, battue par la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 27), tête de série N.23, sur le score de 6-1, 6-2.

D'autres joueuses belges doivent encore fouler les courts en ocre ce jeudi Porte d'Auteuil. Alison Van Uytvanck (WTA 65) défiera la Roumaine Irina Bara (WTA 142) au 2e tour du simple.

En double, Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, têtes de série N.3, joueront contre les Roumaines Irina-Camelia Begu et Raluca Olaru alors que Yanina Wickmayer, associée à l'Allemande Andrea Petkovic, trouvera face à elle la Suédoise Cornelia Lister et l'Américaine Shelby Rogers.