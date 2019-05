Après de longues années de galère avec les riverains et la justice, Roland-Garros, situé en bordure du bois de Boulogne, avait entrepris un chantier colossal de modernisation de son site. Le projet était vital pour le tennis français car d’autres villes, dont Madrid, rêvent d’acquérir ce statut de Grand Chelem au détriment de Paris.

La fin du chantier est annoncée pour 2020 avec la pose d’un immense toit articulé qui refermera le temple Philippe Chatrier. Cette métamorphose orchestrée sur plusieurs années remet définitivement la marque Roland-Garros au sommet.

Paris incarne le chic et le luxe à la française. Le site de la Porte d’Auteuil doit proposer à ses dizaines de milliers de visiteurs par jour une expérience totale, c’est-à-dire qui trouve un prolongement en dehors du terrain.

L’accent a été mis sur l’accueil et le confort des visiteurs. Sur le Philippe Chatrier, les nouvelles tribunes offrent une meilleure vue sur le terrain. Les jardins suspendus, les terrasses panoramiques et les zones de délassement, notamment sur la place des Mousquetaires, participent à cet effort. Cette place, située à côté du Central, a été aménagée en une grande esplanade verte d’un hectare pour fluidifier le trafic.

Le tennis moderne impose des contraintes de plus en plus lourdes. Les montants astronomiques des droits de télévision signifient que le show must go on. Il est impensable que les caprices de la pluie gâchent le spectacle ou que l’obscurité arrête les matchs. En 2012, la pluie avait interrompu la finale entre Djokovic et Nadal, qui s’était achevée le lendemain.

La pose du toit sonne comme une évidence. Paris s’est enfin aligné sur les autres Majors. Le toit rétractable est un petit bijou de technologie de 101 mètres et de plusieurs tonnes. Les points d’appui sont limités vu la nature de l’oeuvre.

Les fondations ont dû être renforcées pour soutenir le poids. Les variations de température, le vent, autant d’éléments qui ne peuvent interférer avec l’efficacité de la fermeture de ce toit. L’opération n’excède pas 15 minutes.

Cette année, Roland-Garros, qui était une minuscule parcelle triangulaire, s’est élargi vers les serres d’Auteuil avec le fameux court Simonne Mathieu.

Tous ces réaménagements nécessitent une logistique complexe qui devait totalement disparaître chaque année lors du tournoi. Les travaux sont interrompus 3 semaines avant le tournoi.