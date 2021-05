"Nous sommes désolés et tristes pour Naomi Osaka. Le retrait de Naomi de Roland-Garros est une issue malheureuse. Nous lui souhaitons le meilleur et le plus prompt rétablissement possible et nous espérons revoir Naomi à notre tournoi l'année prochaine", a déclaré M. Moretton.

"Comme tous les autres Grands Chelems, la WTA, l'ATP et l'ITF, nous restons très attentifs au bien être de tous les athlètes et nous nous engageons à continuer d'améliorer tous les aspects de l'expérience des joueuses et des joueurs dans notre tournoi, y compris avec les medias, comme nous avons toujours veillé à le faire", a-t-il conclu dans une courte déclaration.

La joueuse japonaise avait annoncé peu auparavant qu'elle se retirait du tournoi où sa volonté de ne pas participer aux conférences de presse pourtant contractuellement obligatoires, afin de préserver sa santé mentale, avait créé un bras de fer avec l'organisation du tournoi parisien ainsi qu'avec celles des trois autres tournois majeurs (Open d'Australie, Wimbledon et US Open).

Pour ne pas s'être présentée devant les journalistes dimanche après sa victoire au premier tour, elle avait écopé d'une amende de 15.000 dollars et les quatre Majeurs avaient prévenu dans un communiqué commun que "dans l'hypothèse où elle continuerait à manquer à ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s'exposerait à de nouvelles sanctions", pouvant aller jusqu'à l'exclusion de Roland-Garros, voire des autres tournois du Grand Chelem.