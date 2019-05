Pas de Belge en lice ce jeudi. Mais, néanmoins, quelques rencontres intéressantes à suivre.

Dominic Thiem – Alexander Bublik (à 11h)

Cité parmi les grands candidats à la victoire finale, Dominic Thiem n’a pas vraiment convaincu lors de son premier match face à l’Américain Tommy Paul. L’Autrichien devra être bien plus consistant s’il veut confirmer son statut de favori. Ce jeudi, sur le Central Philippe Chatrier, il sera opposé au Kazakh Alexander Bublik (ATP 91), un solide gaillard d’1,95m qui dispute son premier Roland-Garros et qui jouera crânement sa chance. Méfiance.

Serena Williams – Kurumi Nara (vers 13h)

A 37 ans, Serena garde bon pied bon œil. Et qu’on se le dise : l’Américaine n’a pas fait le déplacement à Paris pour faire du shopping sur les grands Boulevards ! Elle ne s’en cache pas : elle entend bien remporter, à Roland-Garros, son 24è titre du Grand Chelem. Logiquement, ce n’est pas la Japonaise Kurumi Nara – sa rivale au deuxième tour – qui devrait l’en empêcher. Pointée au-delà de la 200è place du ranking, la Nipponne n’a jamais fait mieux qu’un deuxième tour sur la terre battue de la Porte d’Auteuil.

Novak Djokovic – Henri Laaksonen (vers 13h)

Logiquement, ce sera une simple formalité pour le n°1 mondial. Déjà très en forme lors de son tour initial face au Polonais Hurkacz, Djoko ne devrait pas traîner en chemin pour battre le Suisse d’origine finlandaise. Henri Laaksonen (ATP 104) dispute son premier Roland-Garros et s’efforcera surtout de limiter la casse et de faire bonne impression.

Yoshihito Nishioka – Juan-Martin Del Potro (vers 16h)

Juan-Martin Del Potro est l’un des joueurs les plus talentueux et charismatiques du circuit masculin. De multiples blessures ont malheureusement émaillé sa carrière. Mais, à 30 ans, l’Argentin n’entend pas jeter l’éponge. La terre battue parisienne a toujours inspiré le natif de Tandil. Deux fois demi-finaliste de l’épreuve (2009 et 2018), il espère monter encore dans les tours cette année. Il partira nettement favori, cette après-midi, face au gaucher japonais Yoshihito Nishioka (ATP 72) qui semble un peu léger pour créer la surprise.

Gaël Monfils – Adrian Mannarino (vers 16h30)

Derby français sur le court Suzanne Lenglen. D’un côté du filet, Gaël Monfils (ATP 17), l’un des joueurs les plus spectaculaires et électriques du circuit. De l’autre, Adrian Mannarino (ATP 48), un gaucher capable d’élever son niveau de jeu dans les grandes occasions. Monfils a affiché de belles intentions lors de son premier tour face à Taro Daniel. Il aura les faveurs du pronostic. Mais dans un derby, tout peut arriver !