L'Eupenoise s'est inclinée en trois sets 3-6, 6-4, 2-6 et 2h06 de jeu face à l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 194). Au troisième tour, Grabher affrontera la gagnante de la rencontre entre les Américaines Claire Liu, 130e mondiale et tête de série N.20 des qualifications, et Hailey Baptiste (WTA 202).

Plus tôt mercredi, Greet Minnen (WTA 125) a rejoint le troisième tour des qualifications après sa victoire 6-2, 6-0 contre l'Indienne Ankita Raina (WTA 93). La Campinoise affrontera l'Australienne Ellen Perez (WTA 239) pour une place dans le tableau final.

Kimmer Coppejans (ATP 174) tentera de l'accompagner au même stade de la compétition. Il rencontre au 2e tour des qualifications l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 219), mercredi.

Ysaline Bonaventure (WTA 126) a elle été éliminée au premier tour lundi contre la Roumaine Monica Niculescu (WTA 175). Ruben Bemelmans (ATP 200) a connu un sort identique face à l'Italien Alessandro Giannessi (ATP 159).

Il faut passer trois tours de qualifications pour rejoindre le tableau final du 2e tournoi du Grand Chelem, qui se déroulera à Paris du 30 mai au 13 juin.