L'Italienne, 59e mondiale, a écarté la jeune Canadienne Leylah Fernandez, 18e mondiale et 17e tête de série du Grand Chelem parisien, en trois sets 6-2, 6-7 (3-7) et 6-3 mardi sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier. La rencontre a duré 2 heures et 21 minutes. Présente pour la première fois dans le dernier carré en Grand Chelem, Martina Trevisan a ainsi aligné une 10e victoire d'affilée, elle qui avait remporté le tournoi de Rabat la semaine dernière.

Leylah Fernandez, 19 ans, ancienne lauréate Porte d'Auteuil en juniors (2019), avait atteint la finale de l'US Open l'année passée.

Martina Trevisan, 28 ans, affrontera une joueuse américaine en finale. Ce sera soit Cori Gauff (WTA 23/N.18) soit Sloane Stephens (WTA 64).