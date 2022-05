Elles ont été éliminées par la 14e tête de série sur la terre battue parisienne formée par l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko, la lauréate du simple à Roland-Garros en 2017, en trois sets : 6-3, 5-7 et 6-2. La rencontre s'est achevée après 1h54 de jeu. Le duo belge a mené 1-2 dans la manche initiale après avoir pris le service de Kichenok (WTA 32 en double). Il n'allait pas être confirmé et leurs adversaires égalisèrent à 2-2. Zimmermann perdit encore sa mise en jeu (5-3) avant qu'Ostapenko (WTA 30 en double, WTA 13 en simple), la meilleure joueuse sur le court, ne conclue la manche sur sa mise en jeu après 33 minutes (6-3).

Le deuxième set se révéla équilibré aucune des deux équipes ne parvenant à faire la différence durablement. Les Belges, breakées dans le 3e jeu (2-1), répliquèrent immédiatement (2-2). Elles menèrent ensuite 2-3 avant un nouveau break sur le service de Zimmermann (4-3). Jouant au maximum sur Kichenok, dont la régularité n'était pas toujours au rendez-vous, Zanevska et Zimmermann réussirent à contre-breaker (4-4). Zanevska concluait ensuite son jeu de service par un ace et plaçait nos compatriotes aux commandes 4-5. Ostapenko ramena une nouvelle égalité avant que Zimmermann ne reprenne l'avantage sur sa mise en jeu (5-6). Sur le service de Kichenok, la paire belge confirma sa montée en puissance et ne laissa pas passer l'occasion d'égaliser à une manche partout (5-7).

Zanevska/Zimmermann débutèrent on ne peut mieux la dernière manche an prenant le service d'Ostapenko pour filer à 0-2. La Lettone réagit et sous son impulsion la tête de série N.14 à Paris renversa la tendance pour aligner les six jeux suivant et décrocher sa place en demi-finales. Elle y rencontrera les gagnantes du quart qui doit opposer les Françaises Caroline Gardia et Kristina Mladenovic aux Chinoises, classées tête de série N.13, Yifan Xu et Zhaoxuan Yang.

Kimberley Zimmermann, 76e mondiale en double, compte un titre WTA à son actif, acquis à Palerme en 2021 (avec la Néo-Zélandaise Routliffe). Elle a remporté au premier tour de ce double son premier match dans un tableau final d'un Majeur. En début de saison, elle s'était inclinée au premier tour de l'Open d'Australie, associée à la Slovaque Schmiedlova, pour sa première participation en Grand Chelem. Quant à Zanevska, 509e mondiale de la spécialité, c'était la première fois qu'elle passait un tour à la Porte d'Auteuil, après trois défaites au premier tour en simple (dont cette année) et une en double.