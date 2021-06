Pour son tout premier match dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, le jeune Italien de 19 ans, vainqueur de l'Open d'Australie junior en 2019, avait en effet signé une très belle perf à Roland-Garros en éliminant David Goffin (ATP 13), tête de série N.13, 6-0, 7-5 et 7-6 (7/3) après 2h18 de jeu. "Il s'agissait de mon premier match au meilleur des cinq sets et je dois dire que j'ai vraiment bien joué", a-t-il confié, ravi. "J'ai frappé la balle avec beaucoup de confiance dès le premier point. Ce ne fut pas évident d'aller chercher la victoire, car sur la fin David retournait tellement bien mon service. J'étais sous pression lorsque j'ai servi pour le gain du match, car ses balles revenaient très près de la ligne de fond. J'ai essayé de rester calme, concentré, de ne pas parler et cela a marché. J'ai remporté l'un de mes meilleurs tie-breaks. Je suis vraiment fier de moi", a-t-il souri.

Lorenzo Musetti aura désormais deux jours pour se remettre de ses émotions avant d'affronter jeudi, pour une place au troisième tour, le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 57), 25 ans, vainqueur en quatre sets du Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 77), 36 ans.

"C'est la preuve que j'ai le niveau, ce niveau", a-t-il poursuivi. "J'ai peut-être bénéficié de l'avantage également de pouvoir jouer sans pression. Quand vous affrontez le 13e joueur mondial, ce n'est pas la même chose que si vous jouez contre quelqu'un de moins fort que vous. Vous n'êtes pas obligé de gagner. Je pense que la carrière que j'ai eue en juniors m'a beaucoup aidé également. Il y avait beaucoup d'attentes à mon sujet, particulièrement après ma victoire à l'Open d'Australie, pas mal de pression de la part des médias. Je suis encore jeune, mais j'ai déjà vécu cette expérience. Et j'apprends encore tous les jours."