Roger Federer (ATP 8) s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros ce jeudi. Le Suisse qui va bientôt fêter ses 40 ans s'est débarasser du Croate Marin Cilic (ATP 47) en quatre sets. Après 2h35 de match, le tableau des scores du Court Philippe Chatrier affichait 6-2, 2-6, 7-6 (7/4) et 6-2.

Après un premier set maîtrisé et remporté 6-2, Federer devait laisser filer la deuxième manche sur le même score. Le troisième set était plus disputé et le Suisse devait attendre le tie-break pour mener deux sets à un.

Dans le quatrième set, Federer faisait le break pour mener 3-1 puis 4-1 en transformant le break sur son service. À 5-2, le Suisse transformait la deuxième de ses deux balles de match pour se qualifier pour le troisième tour.

Il s'agissait du 11e duel entre les deux joueurs, Federer l'a emporté pour la 10e fois. Leur dernière confrontation datait de début 2018 quand le Suisse avait pris le dessus en finale de l'Australian Open.

Au troisième tour, Federer affrontera Dominik Koepfer (ATP 59) qui a éliminé l'Américain Taylor Fritz, N.33 mondial et tête de série N.30, au deuxième tour

Djokovic se qualifie facilement pour le 3e tour

Novak Djokovic s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, jeudi. Le N.1 mondial s'est imposé en trois sets 6-3, 6-2, 6-4 en 2h08 contre l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 92). Au troisième tour, le Serbe affrontera le Lituanien Ricardas Berankis (ATP 93) qui a écarté l'Australien James Duckworth (ATP 101) au deuxième tour.

Une fois vainqueur à Paris en 2016, Djokovic tentera de remporter son 19e titre du Grand Chelem et se rapprocher des 20 titres remportés par Roger Federer et Rafael Nadal.