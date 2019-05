Joran Vliegen et Mikhail Kukushkin se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du double messieurs des internationaux de France de tennis à Roland-Garros, la deuxième des quatre manches du Grand chelem, vendredi midi sur la terre battue du court N.12. Le Belge et le Kazakh ont en effet battu en trois sets 6-3, 3-6 et 6-4, l'Uruguayen Pablo Cuevas et l'Espagnol Feliciano Lopez.

La rencontre a duré 1 heure et 48 minutes.

Au prochain tour, en huitièmes de finale, Vliegen et Kukushkin se mesureront à la paire serbo-norvégienne Miomir Kecmanovic - Casper Ruud, ou aux Argentins Federico Delbonis et Guillermo Duran.





Benoit Paire pour la première fois en 8e

Benoit Paire (38e) s'est qualifié vendredi pour les 8e de finale de Roland Garros, son meilleur résultat Porte d'Auteuil, après l'abandon de son adversaire, l'Espagnol Pablo Carreno Busta (57e).

Le Français menait deux manches à une (6-2, 4-6, 7-6) quand l'Espagnol, qui venait de se faire masser, a décidé d'abandonner.

L'Avignonnais, deux jours après son match marathon face à Pierre-Hugues Herbert (5 sets et de plus de 4h30), a là bénéficié d'un match raccourci.





Pouille éliminé au 2e tour en cinq sets et deux jours

Le N.2 français Lucas Pouille (26e) a été éliminé au deuxième tour de Roland-Garros en cinq sets (7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 3-6, 9-7) et deux jours par le Slovaque Martin Klizan (55e) vendredi.

Le match entre les deux joueurs avait été interrompu par l'obscurité avant même 21 heures alors que Klizan menait 3 jeux à 1 dans la quatrième manche jeudi soir. Pouille, demi-finaliste à l'Open d'Australie fin janvier, a servi en vain pour le gain de la rencontre à 5-4 dans le set décisif. Pour une place en huitièmes de finale, Klizan défiera le Russe Karen Khachanov (11e) dès samedi.