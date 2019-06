Duel au sommet ce vendredi après-midi.





Dans la foulée, Rafael Nadal remporte son service et se rapproche un peu plus du gain du premier set (5-2). Sur son service et sa deuxième balle de set, l'Espagnol empoche la première manche sur un revers magistral (6-3).



DEUXIEME SET





C'est Roger Federer qui débute le mieux le deuxième set en remportant son jeu de service sans trembler (0-1). Le Suisse continue sur sa lancée en breakant son adversaire qui a enchaîné plusieurs fautes directes (0-2). Alors que le numéro 3 mondial pouvait prendre le large, il a raté plusieurs occasions de mener de trois jeux et voit Nadal revenir dans ce set avant d'égaliser (2-2). Le Suisse reprend ensuite la tête de ce deuxième set (4-3). A 4-4, le joueur de 37 ans mène 40-0 avant de voir Nadal le remonter et empocher le jeu (5-4). Lors du jeu suivant, l'Espagnol tient son rang et termine sur un jeu blanc pour s'offrir le deuxième set (6-4).



TROISIEME SET





Le moment-clé du troisième set tombe lors du troisième jeu. Alors que les deux joueurs ont remporté leur jeu de service, Nadal empoche le troisième sur le service du Suisse. Un break qui fait mal à Federer (2-1) d'autant que l'Espagnol empoche le quatrième jeu de cette troisième manche (3-1). Le Majorquin continue sur sa lancée en breakent à nouveau Roger Federer et en filant tout droit vers la finale du tournoi (4-1). Rafael Nadal remporte ensuite son jeu de service (5-1) avant que Federer ne se redonne de l'espoir (5-2). Finalement, l'Espagnol remporte le match et se qualifie pour la finale en trois sets (6-3, 6-4, 6-2).

Dès le premier jeu de service de Federer, Nadal réussit le break durant une rencontre qui débute avec beaucoup de vent (3-1). Par la suite, le Suisse rattrape son retard et débreake le Majorquin dans la foulée (3-2). Le sixième jeu de la rencontre est le plus joué depuis le début de la partie et est finalement remporté par l'Espagnol qui réalise son deuxième break de l'après-midi (4-2).