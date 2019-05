L'Espagnol Rafael Nadal, numéro 2 mondial, a très facilement remporté son premier match à Roland-Garros lundi sur la terre battue parisienne.

Onze fois lauréat de ces Internationaux de France, le Majorquin a disposé en une heure et 57 minutes de jeu de l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 180), 27 ans, issu des qualifications, au bout de trois sets expédiés 6-2, 6-1 et 6-3.

Rafael Nadal, 32 ans, poursuit ainsi son outrageuse domination sur la terre battue et affrontera au deuxième tour un autre joueur issu des qualifications qui sera soit un autre Allemand Yannick Maden (ATP 114), soit Kimmer Coppejans (ATP 178).

Au troisième tour, le vainqueur de ce duel jouera contre le gagnant du match qui opposera David Goffin (ATP 29) au jeune Serbe de 18 ans Miomir Kecmanovic (ATP 81) dans le cadre du deuxième tour.





Djokovic entame bien son parcours avec un succès en trois petits sets

Le N.1 mondial serbe Novak Djokovic n'a pas été inquiété lundi au premier tour des Internationaux de France de tennis. Solide et concentré de bout en bout, 'Nole' s'est en effet imposé 6-4, 6-2, 6-2 contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 44) en 1h36 de jeu. Djokovic, vainqueur à Roland-Garros en 2016, affrontera le repêché suisse Henri Laaksonen, 104e mondial, qui est venu à bout du qualifié espagnol Pedro Martinez (ATP 134) sur le score de 6-1, 6-0, 7-6 (4).

Un autre Suisse, Stan Wawrinka, a lui validé son ticket pour le 2e tour. Vainqueur en 2015 et désormais 28e mondial, 'Stan the Man' a eu besoin de quatre sets pour se débarrasser du Slovaque Jozef Kovalik (ATP 132). Il s'est imposé 6-1, 6-7 (3), 6-2, 6-3 après 2h24 de jeu et défiera au 2e tour le Chilien Christian Garin (ATP 37), récent vainqueur du tournoi de Munich et redoutable joueur de terre battue.





Le Français Pierre-Hugues Herbert écoeure Medvedev, 14e mondial

Par ailleurs, le Français Pierre-Hugues Herbert, 43e mondial, a réussi à retourner un match bien mal embarqué pour finalement battre le Russe Daniil Medvedev, 14e joueur du monde, 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 en 3h54, lundi au premier tour de Roland-Garros.

Herbert n'a pu s'empêcher de s'affaler sur la terre battue du court N.14 après avoir remporté la balle de match, spectaculaire relâchement après une longue et rude bataille.

Il faut dire que Medvedev avait assez nettement dominé les deux premières manches.

Mais Herbert, loin de baisser les bras, a su au contraire exploiter une baisse de régime de son adversaire souffrant visiblement du bas du dos (il a fait venir le médecin pour se faire manipuler sur le court en fin de 4e set).

Au début de la 5e manche, Medvedev a fait le break d'entrée pour mener 2-0, mais Herbert a repris le service de son adversaire immédiatement et, soutenu par un public bouillant comme la veille pour son compère de double Nicolas Mahut, il a conclu sur sa première balle de match sur son service.