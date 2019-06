Rafael Nadal (ATP 2/N.2) n'a une nouvelle fois pas fait dans le détail. L'Espagnol, onze fois lauréat des Internationaux de France, s'est très facilement qualifié pour le dernier carré de Roland-Garros en battant le Japonais Kei Nishikori (ATP 7/N.7) sur le score de 6-1, 6-1 et 6-3 après 1 heure et 51 minutes de jeu.

La partie, à sens unique, a été interrompue avant un orage alors que le marquoir du Philippe-Chatrier indiquait 6-1, 6-1, 4-2 en faveur du Taureau de Manacor. Appliqué de bout en bout, 'Rafa' n'aura mis que quelques minutes pour ponctuer la rencontre au retour des vestiaires. Profitant des nombreuses fautes directes de Nishikori et de son efficacité derrière sa première balle (76% de points gagnés), Nadal n'a jamais été inquiété par le Japonais.

En demies, l'Espagnol de 33 ans affrontera le vainqueur du duel entièrement suisse entre Roger Federer (ATP 3/N.3) et Stan Wawrinka (ATP 28/N.24). A noter que seul David Goffin, au troisième tour, est parvenu à prendre un set à l'ogre de l'ocre depuis le début de la quinzaine.

Le Majorquin a toujours remporté le tournoi une fois arrivé dans le dernier carré.

Federer bat Wawrinka et rejoint Nadal en demi-finale

Roger Federer (ATP 3/N.3) a eu besoin de quatre sets et 3h35 de jeu pour venir à bout de Stan Wawrinka (ATP 28/N.24) dans un duel helvétique en quarts de finale des Internationaux de France. L'homme aux vingt titres majeurs s'est finalement imposé 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-4 et défiera Rafael Nadal vendredi dans une demi-finale tant attendue.

La partie a été interrompue avant un orage alors que le marquoir du Suzanne-Lenglen indiquait 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 3-3 en faveur du Bâlois. Federer, qui n'avait plus joué à Paris depuis 2015, a globalement dominé la partie mais a dû s'appliquer car 'Stan the Man', jusqu'au-boutiste, a crânement joué sa chance.

Ce sera le 39e duel entre deux des plus grands joueurs de l'histoire, l'Espagnol menant 23-15. "Si je suis revenu à Paris, c'est pour rencontrer 'Rafa'", a déclaré Federer à l'issue de son match.

Sur terre battue, Nadal n'a été battu que deux fois par Federer en 15 rencontres: en 2007 en finale à Hambourg et en 2009 en finale à Madrid. A Roland-Garros, Nadal mène 5-0 après trois victoires en finale (2006, 2007, 2008) et deux en demies (2005, 2011). Toutefois, le Suisse reste sur six victoires de rang contre 'Rafa', toutes sur dur.