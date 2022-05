Retour gagnant pour Garcia après deux mois d'absence

Caroline Garcia, éloignée des courts depuis deux mois en raison d'une aponévrose plantaire au pied droit, s'est rassurée pour son retour sur le circuit en battant mardi au premier tour de Roland-Garros l'Américaine Taylor Townsend, 342e mondiale, 6-3, 6-4.

Le dernier match de la Française, 79e mondiale, remontait au 22 mars à Miami et s'était soldé par un abandon face à Anna Bondar. Garcia avait ensuite décidé de déclarer forfait pour Strasbourg la semaine dernière et est donc arrivée Porte d'Auteuil sans repères sur la terre battue.

Mais face à Townsend, qui faisait elle aussi son retour à Paris pour la première fois depuis 2019 après avoir donné naissance à son premier enfant l'an dernier, Garcia a su faire la différence aux moments importants.

Après avoir laissé filer d'entrée son service, la Française a rapidement retrouvé ses marques, reprenant son break de retard au jeu suivant, avant de creuser l'écart deux jeux après pour remporter la première manche en 36 minutes. Dans la seconde, profitant d'un physique un peu en berne de son adversaire, Garcia a fait le break au meilleur moment, à 5-4 en sa faveur service à suivre, avant de s'imposer quelques minutes plus tard sur sa première balle de match.

"C'est une très bonne victoire pour moi. Ca faisait un petit moment que je n'avais pas joué, ce n'est jamais facile d'arriver sur un Grand Chelem sans trop de repères, mais j'ai réussi à rester solide et concentrée", a analysé juste après la fin du match celle qui avait atteint les quarts de finale sur l'ocre parisien en 2017.

"J'étais contente et satisfaite de pouvoir jouer, être sur le court. Ensuite, j'avais d'autres atouts: j'étais plus fraîche, j'avais peut-être plus d'envies que quand ça fait un ou deux mois que tu es sur la terre battue", a souligné Garcia en conférence de presse, reconnaissant "être arrivée plus sereine" malgré les doutes liés à son interruption. "J'ai l'envie de donner et progresser", a-t-elle conclu.

Au prochain tour, elle affrontera l'Américaine Madison Keys (22e).

Une victoire en moins d'une heure pour Alizée Cornet

Alizée Cornet a été expéditive pour son premier tour. En moins d'une heure (0h58), la Française est venue à bout de la Japonaise Misaki Doi, 6-2 6-0.

Jelena Ostapenko franchit le premier tour

La Lettone Jelena Ostapenko, ancienne lauréate de Roland-Garros en 2017, s'impose en deux sets face à l'Italienne Bronzetti 6-1, 6-4.

Keys et Collins passent au 2e tour

Les Américains Madison Keys (22) et Danielle Collins (9) se sont imposées chacune de leur côté: la première battant Kalinskaya en trois sets (6-3 3-6 6-4), la deuxième s'en tirant 6-0 6-4 face à Tomova.