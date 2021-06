Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en 8e de finale du double messieurs des Internationaux de France de tennis, deuxième tournoi du Grand Chelem, dimanche sur la terre battue de Roland-Garros.

La paire belge, tête de série N.14, s'est inclinée au 3e tour en deux sets 6-4, 7-6 (8/6) face aux Espagnols Pablo Andujar et Pedro Martinez.

Sander Gillé et Joran Vliegen avaient été éliminés au 1er tour l'an dernier lors de leur seule participation ensemble à la Porte d'Auteuil. Vliegen avait atteint les quarts en 2019 en compagnie du Kazakh Mikhail Kukushkin.

Cette saison, les deux Limbourgeois avaient été éliminés au 1er tour de l'Open d'Australie mais ils avaient ensuite remporté le 5e titre de leur carrière à Singapour le 28 février.

Elise Mertens éliminée en 8e de finale du double

Elise Mertens et sa partenaire Taïwanaise Su-Wei Hsieh ont été éliminée en 8e de finale (3e tour) du double dames de Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem, dimache à Paris.

Sur la terre battue du Court Simonne-Mathieu, Elise Mertens et Su-Wei Hsieh, têtes de série N.1, se sont inclinées en trois sets 5-7, 6-4, 7-5 face à la Polonaise Iga Swiatek, tenante du titre en simple, et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, têtes de série N.14, au terme d'une bataille de 3 heures et 11 minutes. Samedi, Elise Mertens (WTA 15/N.14) avait déjà passé près de 3 heures sur le court en simple, dans son match du 3e tour qu'elle a perdu 5-7, 7-6 (7/2), 2-6 en 2h52 contre la Grecque Maria Sakkari (WTA 18/N.17).