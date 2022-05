Sander Gillé, 31 ans, et Joran Vliegen, 28 ans, ont battu au deuxième tour du double messieurs les Australiens Luke Saville (ATP 69 en double) et Jordan Thompson (ATP 170 en double), tous les deux 28 ans, en trois manches: 6-2, 3-6 et 6-3 en 1 heure et 48 minutes de jeu, convertissant leur première balle de match.

La paire belge de Coupe Davis jouera en 8es de finale contre le Brésilien Rafael Matos (ATP 52 en double), 26 ans, et l'Espagnol David Vega Hernandez (ATP 57 en double), 27 ans.

Sander Gillé (ATP 46 en double) et Joran Vliegen (ATP 50 en double) avaient pris le meilleur mercredi sur les Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 8 en double) et Nicolas Mahut (ATP 8 en double), têtes de série N.3, vainqueurs en 2021 et en 2018 à la Porte d'Auteuil, en trois sets: 6-4, 6-7 (5/7) et 6-3 en 2 heures 16 minutes de jeu.

Gillé, 31 ans, et Vliegen, 28 ans, participent pour la troisième fois à Roland-Garros. Éliminés d'emblée en 2020, ils avaient atteint le 3e tour également en 2021, éliminé en 8es de finale par les Espagnols Pablo Andujar et Pedro Martinez.

Associé à l'Australienne Storm Sanders, Sander Gillé est aussi engagé dans le double mixte à Paris. Joran Vliegen fait lui la paire avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri et s'est qualifié jeudi pour le deuxième tour.