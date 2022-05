Zizou Bergs n'a pas réussi à franchir le premier des trois tours de qualification de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de tennis, mardi. Sur la terre battue parisienne, Bergs, 198e joueur mondial, s'est incliné 6-4, 7-6 (10/8) contre le Taïwanais Jason Jung (ATP 250). Bergs, 22 ans, et Jung, 23 ans, s'affrontaient pour la première fois. Le N.2 belge commençait bien en faisait le break dès le premier jeu. Mais à 2-4, Jung remportait quatre jeux de suite et s'offrait le premier set 6-4.

Le deuxième set restait en équilibre jusqu'au jeu décisif, où Jung l'emportait 10/8.

Au deuxième tour, Jung affrontera son compatriote Chun-Hsin Tseng (ATP 110), tête de série N.11 des qualifications, qui a dominé 6-1, 6-1 le Français Arthur Cazaux (ATP 320), bénéficiaire d'une invitation.

Bergs visait une première participation au tableau final d'un Grand Chelem. David Goffin (ATP 48) sera le seul Belge dans le tableau masculin.

Ysaline Bonaventure passe le premier tour des qualifications

Ysaline Bonaventure a réussi à franchir le premier des trois tours des qualifications de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de tennis, mardi. Sur la terre battue parisienne, Bonaventure, 170e joueuse mondiale, s'est imposée 6-1, 3-6, 7-6 (10/4) face à la Grecque Despina Papamichail (WTA 172). La rencontre a duré 2 heures et 23 minutes. Battue lors de ses trois précédents duels face à Papamichail, 29 ans, Bonaventure, 27 ans, commençait bien la rencontre, avec un premier break dans le troisième jeu et un second dans le cinquième. La Stavelotaine remportait le premier set 6-1.

Dans le deuxième set, elle faisait le break pour mener 3-1, mais Papamichail débreakait aussitôt. La Grecque gagnait aussi les quatre jeux suivants et revenait à une manche partout (3-6).

Le troisième set voyait les deux joueuses rencontrer des difficultés au service, qu'elle perdait chacune à trois reprises. Au jeu décisif, Bonaventure l'emportait 10/4.

Au deuxième tour qualificatif, Bonaventure affrontera la Britannique Yuriko Miyazaki (WTA 242), qui a battu la Suissesse Ylena In-Albon (WTA 119), tête de série N.26 des qualifications, sur un double 6-3.

Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem où Bonaventure n'a encore jamais atteint le tableau principal. Elle avait participé à celui du double en 2015, aux côtés de la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, avec une élimination au deuxième tour.

Chez les dames, Elise Mertens (WTA 33), Alison Van Uytvanck (WTA 61), Maryna Zanevska (WTA 65) et Greet Minnen (WTA 84) ont déjà leur place dans le tableau final.