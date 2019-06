Quatre quarts de finale en simple sont au programme de la journée de mardi aux Internationaux de France.

Alexander Zverev a rejoint Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros. L'Allemand, 5e mondial et 5e tête de série, a battu l'Italien Fabio Fognini (ATP 12/N.9) en quarts sets 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/5) en 8e de finale de la 2e levée du Grand Chelem, lundi sur le Court Suzanne-Lenglen. Le match a duré 2 heures et 55 minutes.

Le droitier de Hambourg affrontera en quarts de finale le Serbe Novak Djokovic, qui n'a toujours pas concédé le moindre set depuis le tdébut du tournoi. Lundi, le numéro un mondial s'est hissé en quarts en écartant l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 45) 6-3, 6-2, 6-2 sur le Court Philippe-Chatrier.

Zverev se retrouve en quarts de finale pour la deuxième année de suite à la Porte d'Auteuil. L'année dernière, il avait été éliminé par l'Autrichien Dominic Thiem.

Le point d'orgue sera, sans aucun doute, le duel entre les Suisses Stanislas Wawrinka et Roger Federer, prévu à 14 heures sur le Suzanne-Lenglen. La journée de mardi à Roland-Garros débutera donc par le 26e duel sur le circuit entre Federer (ATP 3) et Wawrinka (ATP 28). C'est aussi sur le Lenglen que Wawrinka a émergé d'un combat épique face au Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série N.6, dimanche après cinq sets et 5h09 de jeu. Si l'homme aux vingt titres en Grand Chelem mène 22-3 aux confrontations directes, 'Stan the Man' a lui remporté leur dernier match sur terre battue, en quarts de finale de Roland-Garros 2015. Futur vainqueur du tournoi cette année-là, Wawrinka s'était imposé en trois sets.

En deuxième rotation sur le Philippe-Chatrier, le tenant du titre Rafael Nadal défiera le Japonais Kei Nishikori. Ils joueront après le match qui verra l'Américaine Sloane Stephens (N.7), finaliste sortante, affronter la Britannique Johanna Konta (N.26).

Marketa Vondrousova (WTA 38), 19 ans, tentera de confirmer la belle impression laissée lors de sa victoire contre Anastasija Sevastova. La Tchèque, pour la première fois en quarts d'un Grand Chelem, croisera la route de la Croate Petra Martic (N.31) en deuxième rotation sur le Suzanne-Lenglen.

Le Japonais Kei Nishikori (ATP 7/N.7) a battu le Français Benoit Paire (ATP 38) en cinq sets 6-2, 6-7 (8/10), 6-2, 6-7 (8/10) et 7-5 en 8e de finale de Roland-Garros, lundi sur le Court Suzanne-Lenglen. La rencontre, disputée sur deux jours, a duré 3 heures et 55 minutes.

Le match avait été interrompu par l'obscurité dimanche soir après le 3e set et a repris lundi sur le Lenglen.

Nishikori affrontera en quarts de finale l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2), qui s'est facilement hissé en quarts dimanche en battant l'Argentin Juan Ignacio Londero (ATP 78) en trois sets 6-2, 6-3, 6-3.





Court central Philippe-Chatrier:

Sloane Stephens (USA/N.7) - Johanna Konta (G-B/N.26)

Kei Nishikori (Jap/N.7) - Rafael Nadal (Esp/N.2)

Court Suzanne-Lenglen:

Stan Wawrinka (Sui/N.24) - Roger Federer (Sui/N.3)

Marketa Vondrousova (Tch) - Petra Martic (Cro/N.31)