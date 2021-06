Zverev sort Safiullin sans problème

Alexander Zverev, 6e mondial, s'est qualifié mercredi pour le troisième tour de Roland-Garros au terme d'un match solide contre le Russe Roman Safiullin (182e) 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/1), trois jours après un premier tour compliqué. "Je connais Roman depuis qu'on a 12 ans, on a le même âge avec aussi Rublev, Bublik et on a joué ici en juniors en même temps. Il a été beaucoup blessé mais c'est un super joueur qui va remonter au classement", a commenté l'Allemand de 24 ans.

Au prochain tour, Zverev affrontera un Serbe: Laslo Djere (55e) ou Miomir Kecmanovic (48e).

Après un bras de fer d'une heure au premier set, où il a servi à 6-5 mais a laissé Safiullin le pousser dans un jeu décisif, Zverev a été breaké rapidement dans le deuxième pour être mené 3-1.

Mais l'Allemand a aligné cinq jeux d'affilée pour se détacher deux manches à zéro.

Dans le troisième set, à 2-1 sur son service, il a commis trop de fautes directes, y compris au service, et concédé sa mise en jeu en laissant paraître des signes d'énervement. Encore plusieurs fautes directes ont permis au Russe de confirmer son break (4-1).

Zverev est cependant parvenu à se reconcentrer et à revenir à 4-4. Et sur un ace, il a obtenu un second tie break.

Avec le soutien d'un public épars dans les tribunes du court Suzanne-Lenglen, il n'a laissé aucune chance à Safiullin, issu des qualifications, dans le jeu décisif.

Dimanche au premier tour, le finaliste du dernier US Open avait concédé les deux premières manches au qualifié allemand Oscar Otte avant de s'en sortir (3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0).