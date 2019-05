Elise Mertens, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, a été éliminée au 2e tour du double au tournoi WTA de Rome, disputé sur terre battue et doté de 3.452.538 dollars, jeudi.

Mertens et Sabalenka, têtes de série N.4 et dispensées de 1er tour, se sont inclknées 6-3, 6-2 face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich et l'Ukrainienne Lesia Tsurenko.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka avaient réalisé le "Sunshine Double" en s'imposant à Indian Wells et Miami en mars.

En simple, Elise Mertens (WTA 20) a été éliminée au 1er tour 7-5, 3-6 et 7-6 (7/4), non sans avoir sauvé huit balles de match, face à l'Américaine Venus Williams (WTA 50).