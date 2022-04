Si Justine Henin et Kim Clijsters ont éclipsé au niveau des palmarès toutes les autres joueuses belges dans l’histoire du tennis, il ne faut pas oublier qu’avant l’explosion de ces deux extraterrestres de la petite balle jaune, d’autres ont porté haut les couleurs de la Belgique sur le circuit WTA.

On pense ici à Dominique Monami, par exemple, mais aussi à Sabine Appelmans qui, entre 1987 et 2001, a remporté sept tournois tout en accédant au 16e rang mondial et en participant à deux Olympiades (Barcelone et Sydney). Ce vendredi, celle qui fut élue sportive belge de l’année en 1990 et 1991 fêtera ses 50 ans. Un âge qui n’a aucune emprise sur le dynamisme et la gentillesse de l’ancienne quart de finaliste de l’Australian Open.

Sabine Appelmans, vous aurez 50 ans ce vendredi. Comment voyez-vous ce cap ? Comment vous sentez-vous ?

"En fait, je me sens super bien. J’ai retrouvé avec la pratique du padel l’envie de faire de la compétition. J’ai ressenti un peu les mêmes sentiments qu’à 25 ans lorsque je jouais au tennis. Physiquement, je me sens très bien malgré mon âge (rires). Pour jouer au padel, il faut une bonne condition physique mais il y a moins de distance à parcourir sur les terrains par rapport au tennis. Lors des compétitions, je peux utiliser mon expérience du tennis pour gérer les moments importants. Quand je participe à des tournois en Belgique, je me retrouve avec des filles qui ont 25-30 ans et je m’amuse."

(...)