La pression était pesante sur les épaules des New York Empire de Kim Clijsters qui affrontaient les Washington Kastles de Venus Williams.

Non seulement, la victoire était impérative pour rester en lice pour le top 4, mais l’entraîneur des NY devait se passer de Kim Clijsters, blessée aux abdos.

La Limbourgeoise n’est pourtant pas étrangère à la victoire de son équipe. Depuis le bord de terrain, elle a poussé sa remplaçante Sabine Lisicki vers un succès précieux contre Venus Williams (5-3). À la fin du match, Lisicki et Clijsters pleuraient en se prenant dans les bras. "Je jouais mon premier match en simple depuis plus d’un an" , expliquait l’Allemande avec un large sourire. "J’ai été remplacée plus d’une fois lors du WTT, mais j’ai continué à m’entraîner sur le terrain pour disputer un tel match. Tout le travail a été récompensé. J’étais heureuse de retrouver Venus Williams. Kim m’a dit que la clef serait de rester calme. Je l’ai écoutée."

Dans la nuit de mardi à mercredi, les New York Empire affronteront les Orlando Storms.