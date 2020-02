Sander Gillé (ATP 46) et Joran Vliegen (ATP 39) ont franchi avec succès le cap du 1er tour du double messieurs, lundi au tournoi ATP500 de tennis d'Acapulco, disputé sur surface dure et d'une dotation de 1.845.265 dollars, lundi au Mexique.

La paire belge a battu les "lucky losers" des qualifications composés du Colombien Luis David Martinez (ATP 131) et du Mexicain Miguel Angel Reyes-Varela (ATP 89) 6-3, 7-6 (7/3).

En quarts de finale, Gille/Vliegen rencontreront les vainqueurs du duel entre les N.1 mondiaux, les Colombiens Juan Sebatian Cabal et Robert Farah, et le tandem qui réunit la Britannique Luke Bambridge (ATP 50) et le Japonais Ben McLachlan (ATP 48).